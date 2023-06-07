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Підрив Каховської ГЕС: у Зеленського показали масштаби затоплень у Херсонській області (відео)

14:22 7 червня 2023
Масштаби затоплення вражають

Через підрив Каховської ГЕС під воду пішли десятки населених пунктів у Херсонській області.

Масштаби катастрофи показав на відео керівника Офісу президента Андрій Єрмак.

«Світ має бачити масштаби російських злочинів та геноциду нашого народу. Це тільки одна із катастроф, дуже масштабних — знищення Каховської ГЕС», — написав він.

На відео видно затоплені населені пункти у Херсонській області. Через підрив Каховської ГЕС під водою опинились будинки мирних мешканців — люди опинилися без даху над головою.

Через катастрофу також постраждала значна кількість тварин, адже не всі люди змогли вивезти їх із зони лиха. До того ж, велика вода заподіяла значної шкоди екології.

Як відомо, вночі 6 червня російські військові підірвали Каховську ГЕС, вона не підлягає відновленню. Через підрив дамби вода почала наповнювати правий та лівий берег Херсонської області, є загроза затоплення для 80 населених пунктів. Влада проводить евакуацію населення. Вже вдалося вивезти понад тисячу людей. Інформації про жертв серед цивільних немає. Втім поліція отримала вже три повідомлення щодо зниклих безвісти в зоні катастрофи у Херсонській області.

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