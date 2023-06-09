«Через велику воду люди з окупованих сіл повертались у Херсон й плакали від щастя, що вільні»: військовий журналіст про ситуацію на півдні

Через трагедію на Каховській ГЕС, спричиненому окупантами 6 червня, затопило міста і села не лише на Херсонщині, а й на Миколаївщині. На окупованих російськими військами територіях люди скаржаться в чатах, що допомоги немає, а українські рятувальники просто фізично не можуть туди дістатись, бо нелюди не дозволяють й навіть обстрілюють мирних людей. Мешканці по кілька днів сидять на дахах будівель без їжі та води, під палючим сонцем та під кулями. Що відбувається у місті та області — розповів «ФАКТАМ» волонтер, засновник «Феєрії мандрів» та військовий журналіст Ігор Захаренко.

- У Херсон я приїхав як тільки сталась трагедія на Каховській ГЕС, — Спочатку на машині їздили вулицями, пішки ходили, потім вода прийшла і пересіли на човни, — каже він. — Сьогодні ми знімали про екологічну катастрофу, наслідки якої ми зрозуміємо, коли вода спаде. Бо вона змила хімічні добрива з полів, затопила склади, заправки, кладовища, вигрібні ями, каналізації, виринають міни, залишені ворогами. Вже є заява, що Україна 14% зерна на експорт втратить цього року через дану ситуацію.

— Скільки на вечір четверга затоплено районів міста?

- Звісно, це катастрофа, бо кілька мікрорайонів потерпають від великої води, вона дійшла й до Чорнобаївки. Люди втратили житло, але найбільша катастрофа саме на лівому березі, де окуповані населені пункти — звідти вже людей практично не евакуюють, бо нема як. У сторону Криму випускають лише тих, хто має російські паспорти. В кого ж нема, то окупанти стріляють у воду, ставлять розтяжки. Там просто жах. Розповідали очевидці, що й тіла людей плавають у тій воді. У тих, кому вдається якось дістатись обласного центру з окупації, то перевіряють паспорти, проводять так звану «лагідну перевірку», адже є дані, що російські війська можуть переодягатись у цивільних…

А із самого Херсону мешканці не хочуть виїжджати, у перший день, коли відправлявся евакуаційний потяг, у нього сіло 48 людей. У багатьох просто є родичі тут, є де переночувати, тому із затоплених вулиць їдуть до них. Мій син відзняв відео як рятувальники помітили на гілках у воді котика і дістали його. То він ще раз втік, то ледь впіймали перелякану тварину. Зворушили кадри як дістали песика, який вже не міг плавати, бо весь був у мазуті. То несли його люди у мішку. А ось корів, кіз, поросят люди не можуть вивезти. Один чоловік розповідав, що лишив кіз на даху з вірою, що вони виживуть й вода не дійде. А одна з бабусь перевезла ще й каченят у ящику.

Біля міста є дачі, які теж були весь час в окупації, і завдяки цій воді люди змогли виїхати на звільнену українську територію. Уявіть собі, коли ці люди повертались у Херсон, то плакали від щастя, що вільні, вони сім місяців хліба не бачили. І коли брали до рук гарячий буханець, не стримували сліз. Й попри те, що йде евакуація, ці нелюди ще й обстрілюють цивільних та тих, хто їх рятує.

— Сьогодні був черговий обстріл і є, на жаль жертви. Ви були свідком цього. Поділіться подробицями.

— Їх було кілька. Був приліт в центрі, внаслідок чого пошкоджено морську академію, навколо безліч осколків. Разом із колегою та другом Ігорем Цурканом ми пили каву, машина стояла його за кілька десятків метрів. З лівого боку уламок пробив вікно, пролетів через весь автомобіль, з правого боку пробив протилежне вікно й зупинився в дзеркалі. То ж нас врятувало диво. Так як вороги близько, жодна тривога тут не встигає реагувати, тому приліт може бути будь-якої хвилини. Я думаю, що даний обстріл пов'язаний з візитом Володимира Зеленського. Бо як тільки опублікували відео, що він там був, почалось. Проте чомусь зараз є звинувачення у бік журналістів, мовляв, вони багато показують й через те ось така ситуація. Мої друзі-волонтери взагалі знаходились за 50 метрів від іншого прильоту.

Я хочу відзначити, що у місті дуже багато волонтерів, поліції, рятувальників, небайдужих. Й найбільша проблема — заборона працювати журналістам, зокрема, іноземним. Бо ми ж кричимо, що світ не реагує. Так приїхали найбільші медіа світу, але їх розвернули. І що ви думаєте, вони сказали, що більше не будуть тоді висвітлювати цю війну. Про це вже хочеться кричати. Бо, щоб потрапити у Херсон, акредитації мало, потрібно надати купу дозволів.

- Що Вас найбільше вразило, бо багато ж бачили та пережили?

— Вражає згуртованість людей, доброта. Люди більше переживають не за втрачене майно, а за загублених тварин чи тих, кого змушені були лишити. Цю націю дійсно не здолати.

Раніше «ФАКТИ» публікували враження Мартіна Бреста про ситуацію в Херсоні: «Тут журналістів удесятеро більше, ніж рятувальників».

Фото надав Ігор Захаренко

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