Влада Седан знову вагітна: Зінченко вдруге стане батьком (відео)

Футболіст лондонського «Арсенала» та збірної України 26-річний Олександр Зінченко, який зіграв свій 100-й матч в АПЛ, та його дружина — 27-річна тележурналістка Влада Седан оголосили, що незабаром стануть батьками вдруге. Нагадаємо, що 1 серпня 2021 року у них народилася дочка Єва.

Знаменита пара розмістила в Instagram відео, на якому за допомогою доньки та одного зі своїх вихованців (у будинку футболіста в Лондоні живуть два французькі бульдоги) показала УЗД-знімок.

Нагадаємо, що Олександр та Влада одружилися у 2020 році, коли Зінченко був футболістом «Манчестер Сіті». Влітку 2022-го футболіст збірної України перейшов до «Арсенала», у складі якого вже став віцечемпіоном англійської прем'єр-ліги, забивши в 33 матчах один гол і віддавши дві результативні передачі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Зінченко зробив пропозицію Владі Седан у сімейних трусах.

Фото Instagram

304

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram