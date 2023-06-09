Чи можливе призначення житлової субсидії неповнолітнім дітям: у пенсійному фонді дали відповідь

Житлова субсидія — це безповоротна адресна державна соціальна допомога. Вона надається мешканцям домогосподарств, які проживають в житлових приміщеннях (будинках) і не можуть самотужки оплачувати за житлово-комунальні послуги, витрати на управління багатоквартирним будинком, на комунальні послуги, витрати на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Чи можливо призначити житлову субсидію неповнолітнім дітям — відповідь дали у Головному управлінні Пенсійного фонду у Запорізькій області.

«У разі, коли в житлових приміщеннях (будинках) зареєстровані (задекларовані) неповнолітні діти, які залишилися без батьківської опіки (піклування), та/або недієздатні особи працездатного віку, над якими встановлено опіку, житлова субсидія призначається за заявою опікуна (піклувальника).

Й розраховується виходячи з розміру пенсії у зв'язку з втратою годувальника та інших видів пенсії і соціальних виплат, які отримує опікун (піклувальник) на підопічних дітей та/або на недієздатних осіб.

Розміри пенсії у зв'язку з втратою годувальника та інших видів пенсії і соціальних виплат, які отримує опікун (піклувальник) на підопічних дітей та/або на недієздатних осіб, не враховуються в сукупний дохід опікуна (піклувальника) у разі його звернення за призначенням житлової субсидії за зареєстрованим/задекларованим місцем проживання".

Крім того, додають фахівці управління, житлова субсидія не призначається, якщо неповнолітні діти (крім студентів денної форми навчання, місце проживання яких зареєстроване у гуртожитках), маючи батьків, зареєстровані в житловому приміщенні (будинку) самі.

Раніше «ФАКТИ» писали, що в ПФУ розповіли, коли потрібно подавати заяву, щоб субсидію нарахували на весь неопалювальний сезон.

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