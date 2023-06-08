Чи можна отримати субсидію за наявності заборгованості за комуналку: юристи пояснили нюанси

В Україні через складну економічну ситуацію багато громадян отримують субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Житлова субсидія не призначається, у тому числі на наступний період, якщо домогосподарство має прострочену понад три місяці (на дату надання інформації) заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг чи витрат на управління багатоквартирним будинком, що виникла протягом трьох років, і загальна сума якої (на день звернення за призначенням житлової субсидії) перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн), повідомляє сайт правових новин «Я і Закон».

При цьому субсидія може призначатися за наявності заборгованості за послугу з постачання та розподілу природного газу, що нарахована виконавцем комунальної послуги з посиланням на рішення суду щодо норм споживання природного газу побутовими споживачами у разі відсутності лічильників газу та у зв’язку з приведенням об’ємів використаного природного газу побутовими споживачами до стандартних умов (пункт 14, підпункт 5 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848).

Водночас, громадяни не позбавлені права на призначення житлової субсидії за умови документального підтвердження сплати заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію, або оскарження споживачем заборгованості в судовому порядку (за наявності ухвали про відкриття провадження у справі) протягом двох місяців з початку опалювального (неопалювального) сезону, в іншому випадку — з місяця, що настає за тим, у якому до уповноваженого органу надійшло документальне підтвердження таких дій.

Питання виникнення та погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг необхідно вирішувати з підприємствами — надавачами послуг, до повноважень яких належить облік такої заборгованості.

Крім того, у разі відмови в призначенні житлової субсидії у зв’язку із заборгованістю з оплати житлово-комунальних послуг, людина може звернутися із новою заявою про призначення субсидії, де має бути зазначено перелік тих послуг, за якими відсутня заборгованість з оплати.

Раніше «ФАКТИ» писали, до якої дати треба сплатити борги по «комуналці», щоб отримати субсидію у новому сезоні, а також про те, як через невчасне передання показань лічильника можна втратити субсидію.

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