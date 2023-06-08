Чи можна отримати субсидію за наявності заборгованості за комуналку: юристи пояснили нюанси
В Україні через складну економічну ситуацію багато громадян отримують субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Житлова субсидія не призначається, у тому числі на наступний період, якщо домогосподарство має прострочену понад три місяці (на дату надання інформації) заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг чи витрат на управління багатоквартирним будинком, що виникла протягом трьох років, і загальна сума якої (на день звернення за призначенням житлової субсидії) перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн), повідомляє сайт правових новин «Я і Закон».
При цьому субсидія може призначатися за наявності заборгованості за послугу з постачання та розподілу природного газу, що нарахована виконавцем комунальної послуги з посиланням на рішення суду щодо норм споживання природного газу побутовими споживачами у разі відсутності лічильників газу та у зв’язку з приведенням об’ємів використаного природного газу побутовими споживачами до стандартних умов (пункт 14, підпункт 5 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
Водночас, громадяни не позбавлені права на призначення житлової субсидії за умови документального підтвердження сплати заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію, або оскарження споживачем заборгованості в судовому порядку (за наявності ухвали про відкриття провадження у справі) протягом двох місяців з початку опалювального (неопалювального) сезону, в іншому випадку — з місяця, що настає за тим, у якому до уповноваженого органу надійшло документальне підтвердження таких дій.
Питання виникнення та погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг необхідно вирішувати з підприємствами — надавачами послуг, до повноважень яких належить облік такої заборгованості.
Крім того, у разі відмови в призначенні житлової субсидії у зв’язку із заборгованістю з оплати житлово-комунальних послуг, людина може звернутися із новою заявою про призначення субсидії, де має бути зазначено перелік тих послуг, за якими відсутня заборгованість з оплати.
Раніше «ФАКТИ» писали, до якої дати треба сплатити борги по «комуналці», щоб отримати субсидію у новому сезоні, а також про те, як через невчасне передання показань лічильника можна втратити субсидію.8
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