Помер легендарний велогонщик, який п'ять разів виграв чемпіонат світу

На 86-му році пішов із життя легендарний італійський велогонщик Ренато Лонго. Як повідомляють італійські ЗМІ, колишній спортсмен помер уночі у своєму будинку в Конельяно. Раніше від раку померла дворазова олімпійська чемпіонка Розі Міттермайєр.

Лонго домінував у велокросі (велогонки по пересіченій місцевості) наприкінці 1950-х — на початку 1970-х років, прийшовши у цей вид спорту з… пекарів. Загалом італієць став п'ятиразовим чемпіоном світу, а чемпіонат країни взагалі вигравав 12 (!) разів.

Ренато Лонго за свою кар'єру п'ять разів виграв чемпіонат світу з велокросу та 12 разів став чемпіоном Італії.

Загалом за кар'єру Ренато провів понад 230 гонок, завершивши виступи на професійному рівні у 1972 році. За заслуги у цьому виді спорту італійця було включено до Зали слави міжнародної федерації велоспорту.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер дворазовий володар Кубка УЄФА у складі «Барселони» Жозеп Марія Фусте.

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