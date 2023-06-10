Похолодання та сильний вітер: синоптики «зіпсували» українцям погоду на вихідні

Синоптики вже попереджали про погодні сюрпризи червня — і ці прогнози почали збуватися. Так, у вихідні в Україні очікується посилення вітру, що принесе із собою похолодання.

Кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич зазначає, що зміна погоди стане наслідком активізації циклонічної діяльності над акваторією Чорного та Азовського морів.

В окремих районах можливі сильні зливи у супроводі гроз та випадання граду. Температура повітря ще збережеться на досить високому рівні, однак у неділю в районі Полісся та більшості західних областей України на тлі похмурого неба та опадів температурні показники суттєво знизяться. Також, незважаючи на дощову погоду, на більшій частині території поки що збережеться найвищий рівень пожежної небезпеки.

У суботу, 10 червня, локальні дощі можливі лише на Харківщині, де також очікуються грози.

А у неділю, 11 червня, дощі накриють захід, північ і навіть південь України (останнє може ще більше ускладнити ситуацію на тимчасово затоплених ділянках місцевості вздовж русла Дніпра).

Синоптик Наталія Діденко солідарна із колегою. За її словами, у суботу протягом дня середня температура повітря в Україні становитиме +25+30 градусів, проте вже в неділю у західних та північних областях України передбачається похолодання до +14+20 градусів.

«У суботу на півночі та заході, а в неділю по всій Україні очікується сильний вітер — обережно!» , — попереджає вона.

Нагадаємо, раніше народний синоптик Станіслав Щедрін стверджував, що перша десятиденка червня буде дощовою, з потужними грозами, сильними зливами, шквалами, градом, а у виняткових районах навіть можливі торнадо.

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