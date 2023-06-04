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Події

Чотири людини, зокрема дитина, загинули у страшній аварії на Полтавщині (фото)

10:23 4 червня 2023
ДТП

На Полтавщині, де у січні маршрутка влетіла у фуру, 3 червня сталася ще одна страшна ДТП, в якій загинули люди. Про це повідомили в поліції Полтавської області.

Пригода сталася близько 16:20, неподалік с. Петрівка, на автодорозі Полтава-Диканька.

«За попередньою інформацією слідства, сталося зіткнення автомобіля „Subaru“, під керуванням 40-річного водія та автомобіля „Renault“, під керуванням 20-річного водія. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув водій автомобіля „Subaru“, а також три пасажири: 13-річний хлопчик, 41-річна та 73-річна жінки. Ще одна пасажирка, 11-річна дівчинка, доставлена до лікарняного закладу для надання невідкладної медичної допомоги. Окрім того, тілесні ушкодження також отримав водій автомобіля „Renault“, який також доставлений до лікарняного закладу для надання йому допомоги», — повідомили в поліції.

Як писали «ФАКТИ», кілька тижнів тому двоє дітей загинули у великій автотрощі на трасі Київ — Чоп, а тиждень тому на Волині на автодорозі сполученням Київ — Ковель поблизу селища Маневичі легковик Chevrolet Lacetti зіткнувся із вантажівкою DAF.

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