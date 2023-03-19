Смертельна ДТП на трасі Київ-Чоп: загинуло двоє людей

На автодорозі Київ-Чоп сталася смертельна ДТП за участі двох автомобілів — «Audi А-8», який рухався зі сторони Житомира у напрямку Києва, і «АЗЛК», що виконував маневр розвороту. Як повідомили в Поліції Житомирської області, загинули водій та 30-річна пасажирка останнього легковика, також був травмований ще один пасажир цього легковика, 1961 р н.

Згідно з матеріалами слідства, «Audi А-8» кермував 44-річний житель столиці.

Поліцейські Управління превентивної діяльності ГУНП разом з водіями-очевидцями деблокували травмованого пасажира «АЗЛК» і передали його медикам екстренної допомоги.

Нині триває встановлення усіх обставин зіткнення.

Нагадаємо, у лютому в ДТП на трасі Київ-Чоп загинули четверо людей, зокрема й дитина. Ще один чоловік отримав політравми.

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