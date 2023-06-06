В Україні спростили процедуру оформлення паспортів: що змінилося

В Україні, де раніше переселенцям дозволили відновлювати паспорти незалежно від наявності чи відсутності посвідки ВПО, спростили процедуру оформлення та відновлення внутрішнього та закордонного паспортів. Таке рішення ухвалив уряд. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідно до нього Державна міграційна служба і дипломатичні установи зможуть отримувати витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян у формі витягу, що значно спростить процес оформлення паспортних документів, а також пришвидшить його, адже істотно скоротиться час обробки таких запитів.

Як писали «ФАКТИ», українські біженці у Німеччині зможуть оформити українські паспорти, не виїжджаючи до України.

Фото: ua.pl

130

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram