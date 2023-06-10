На мешканців затопленого Херсона чекає ще одне випробування, — голова ОВА

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін попередив земляків про нове випробування — після масштабних підтоплень, спричинених руйнуванням греблі Каховської ГЕС, у регіоні прогнозуються сильні дощі,

І якщо станом на 9 червня середній рівень затоплення в області становив 4,72 м, і рівень води знижується, то дощі уповільнять цей процес.

«Синоптики прогнозують дощі, особливо сильні завтра. На нас очікує ще одне випробування. Дощі уповільнять спад води, і звичайно ж, додадуть людям зайвого клопоту», — сказав посадовець.

За даними ОВА, нині на Правому березі затопленими залишаються понад 35 населених пунктів, під водою — 3 763 будинки. Найбільш затопленими залишаються Херсон, Білозерка і Зимівник.

Загалом же від початку аварії на Каховській ГЕС у Каховському водосховищі рівень води знизився на 6 м.

Нагадаємо, напередодні було опубліковано неспростовні докази причетності росіян до підриву ГЕС, окупованої ще на початку вторгнення.

Фото Офісу президента України

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