«Хотіли шантажувати»: опубліковано докази причетності росіян до підриву Каховської ГЕС
росія заперечує свою причетність до підриву греблі Каховської ГЕС, але СБУ оприлюднила докази того, что підрив здійснила диверсійна група окупантів
«Загарбники хотіли шантажувати Україну підривом дамби і влаштували техногенну катастрофу на півдні нашої держави. Про це окупанти розповідають один одному у телефонній розмові, яку вдалося перехопити СБУ», — йдеться у повідомленні українскої спецслужби.
«Там не они (українська сторона, — прим.) долбанули. Там наша диверсионная группа. Они хотели типа этой дамбой пугать. Пошло не по плану, а больше, чем они планировали», — розповідає російський військовий.
«Підірвавши греблю Каховської ГЕС, російська федерація остаточно довела, що є загрозою для всього цивілізованого світу. Адже лише справжня держава-терорист може влаштувати техногенну й екологічну катастрофу такого рівня. І вона обов’язково за це відповість — і на полі бою, і в міжнародних судах. Наше завдання — притягнути до відповідальності не лише верхівку путінського режиму, але й рядових виконавців злочинів», — наголосив голова СБУ Василь Малюк.
Розслідування розпочато за двома статтями Кримінального кодексу — ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) і ст. 441 (екоцид).
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