Орієнтовна сума збитків довкіллю через підрив росією Каховської ГЕС вже становить понад 55 млрд гривень. Такі орієнтовні підрахунки Міндовкілля було оголошено на засіданні Уряду, повідомив міністр Руслан Стрілець.

Станом на ранок 10 червня з Каховського водосховища витекло 62% його об'єму або 12,24 куб. км води. Рівень води у водосховищі вже 10,55 м і продовжує знижуватися.

Критичною є ситуація у національних природних парках — зокрема вода з Каховського водосховища знесла нацпарк «Нижньодніпровський». Продовжується обміління акваторії у нацпарках «Великий Луг» — на 4,2 метри та «Кам'янська Січ» — на 6 метрів.

Окупованим росіянами Олешківським піскам загрожує підняття ґрунтових вод.

Також через підрив дамби Каховської ГЕС нині вже підтоплено близько 1200 гектарів території Кінбурнського півострова.

Наразі Міндовкілля збирає фото і відеосвідчення злочинів проти екології через вебресурс і мобільний додаток ЕкоЗагроза. Усі зібрані дані будутуь використані для стягнення з рф всіх завданих Україні збитків.

Нагадаємо, що нині перед Херсонщиною постала нова загроза — на регіон насуваються досить сильні дощі. І якщо станом на 9 червня середній рівень затоплення в області становив 4,72 м, і рівень води знижувався, то опади уповільнять цей процес.

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