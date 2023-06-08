«Про те, що росіяни збираються підірвати Каховську ГЕС, я почула днів за 10 до того, як це сталося», — активістка з Херсона

— Я живу в Херсоні біля Дніпра, але мій будинок на пагорбі, тому вода до нього не доходить. А ось приватний дім мого знайомого, який знаходиться поруч з Антонівським мостом, зараз повністю під водою — аж під самісінький дах (з початку прориву греблі рівень води біля Херсона піднявся на 5,5 метрів), — розповіла «ФАКТАМ» телефоном активістка з Херсона Вікторія (своє прізвище вона просила не називати), якій під час окупації міста довелося пережити жахи ув’язнення в катівні ФСБ. — Дім мого знайомого біля Антонівського мосту так швидко поглинала вода, що чоловік встиг врятувати лише документи та декілька речей. Він перебрався до свого сина.

Те, що росіяни замінували Каховську ГЕС відомо давно (з осені), всі розуміли, що ці, пробачте на слові, у***ки можуть її підірвати. Днів за десять до того, як вони це зробили, один знайомий спитав мене: «Ти знаєш, що відбувається на Каховській ГЕС?» — «Ні». — «Ходять чутки, що росіяни її підірвуть».

— Яка частина Херсону зараз затоплена?

— Під водою мікрорайони Острів та Корабел. Вода в Дніпрі біля Херсону вже не підіймається, але наповнилася водойма, яка до того була майже пересохлою — лишалося лише маленьке болото. Тепер воно перетворилося в повноводну річку. Через це підтоплює ще й мікрорайон Шуменський.

— Катастрофічна повінь вплинула на роботу водопроводу в Херсоні?

— В моєму районі, Дніпровському, вода в крані є. Але годин через шість після підриву росіянами греблі в нашому домі зникла електрика і її досі немає. Зате в сусідніх будинках, які розташовані вище від мого, електрика, а також вода і газ є. Можливо, нас відключили заради безпеки, бо стовпи лінії електропередачі, яка проходить поруч з нами, зараз стоять у воді. В соцмережах пишуть, що в деяких районах міста немає не тільки світла, але й газу та води.

— Як обходитесь без електрики?

— Нормально. Нагадаю, що восени минулого року, коли окупанти драпали з Херсона, місто 24 дні було без зв’язку, електрики та води. Тож обходитись без світла, коли довкола світло є — це, вважайте, найменша з наших проблем.

Приємно, що люди в нинішній ситуації допомагають одне одному: хтось підвозить своїми автівками людей з районів, які опинилися в зоні лиха, хтось приймає у себе рідних та друзів.

— В Херсон доходять звістки з окупованого лівого берега Дніпра?

— Так, доходять. Якщо казати коротко — там все погано. Як правило, найважче літнім людям. А їх там багато і дехто з них гине. Розумієте, багатьом стареньким дідусям та бабусям не під силу вилізти на дах, щоб врятуватися. Мені це не складно зрозуміти, бо моїй бабусі 85 років і вона ледь до вбиральні доходить. Якби вона опинилась в хаті, яку стрімко затоплює, і треба було б вибратись на горище або дах, вона б цього не змогла зробити (принаймні, без сторонньої допомоги). Повторю, що в селах на лівому березі чимало таких. У моєї знайомої на лівому березі мама і бабуся сидять на горищі. А тій бабусі 80 років. Добре, що в неї вистачило сил вибратись на горище.

Знаєте, я звикла до того, що коли дивлюсь на Дніпро, бачу вдалині мальовничі плавні й дачі, а тепер там видно лише димоходи дачних будиночків. Як Венеція, навіть не Венеція, а Атлантида.

Як повідомляли «ФАКТИ», після візиту президента Зеленського на Херсонщину, окупанти обстріляли Херсон під час евакуації населення, є загиблі та поранені.

Раніше в Офісі президента на відео показали масштаби затоплень у Херсонській області. А голова РНБО Данілов розповів, хто віддав наказ підірвати Каховську ГЕС.

На фото: Так зараз виглядає затоплена частина Херсону. Фото з сайту https://grivna.ua

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