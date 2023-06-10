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Світ

У Польщі з військового ешелону вкрали снаряди для ЗСУ

15:14 10 червня 2023
Крадіжка снарядів

У Польщі, яка прихистила у себе багато українських біженців, обікрали потяг із боєприпасами, які прямували до України, пише Gazeta Wyborcza.

Так, військовий потяг, який прямував до України з військовою допомогою під егідою НАТО, зупинився на станції Венглинець. Там місцеві злодії зламали охорону та вкрали чотири ящики. Поліція виявила вкрадені ящики з уламково-фугасними 155-мілімітровими снарядами в озері. Виявилося, що злодії не знали, що поїзд військовий, злякалися і вирішили позбутися награбованого.

Підозрюваних також затримали — це троє чоловіків віком 26, 34 та 39 років. Їм загрожує позбавлення волі терміном до 10 років.

Як писали «ФАКТИ», українці, які, рятуючись від війни, опинилися в Польщі, можуть у разі порушення їхніх прав звернутися до польського омбудсмена.

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