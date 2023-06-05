Порушення прав українців в Польщі: як звернутись до польського омбудсмена

Українці, які рятуючись від війни опинились у Польщі, можуть у разі порушення їх прав звернутись до польського омбудсмена.

Про це повідомили у Мінреінтеграції.

Йдеться про неправомірне позбавлення українців у Польщі статусу захисту, виплат, медичного забезпечення тощо.

Звернутися за допомогою можуть:

- іноземці, які хочуть подати скаргу на діяльність тієї чи іншої установи;

- група осіб;

- організація.

Запит можна подати таким чином:

- написати на електронну пошту [email protected];

- відправити лист на адресі Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00−090 Warszawa;

- заповнити онлайн-форму за посиланням.

У запиті треба вказати ім'я, прізвище й адресу, на яку можна направити зворотну кореспонденцію. В самій заяві викласти суть питання коротко, але змістовно. Додати до кожного листа копії документів, якими володіє заявник.

«Якщо потенційний заявник має питання щодо оформлення запиту або додаткових документів, він може зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію за номером: (+ 48) 800 676 676 для уточнення всієї необхідної інформації», — йдеться у повідомленні.

Офіс омбудсмена у Варшаві розташований за адресою Aleja Solidarności 77, 00−090.

телефон: (+ 48) 22 55 17 700.

прийом відвідувачів: понеділок з 09:00 до 17:00, з вівторка до п'ятниці з 09:00 до 15:00.

Офіси територіальних уповноважених:

Гданськ

ul. Chmielna 54/57, 80−748.

телефони: (+ 48) 58 764 73 02, (+ 48) 58 764 73 06.

прийом відвідувачів: понеділок з 10:00 до 17:00, з вівторка до четверга з 09:00 до 15:00.

Катовіце

ul. Jagiellońska 25 pokój 122, 40−032.

телефон: (+ 48) 32 72 86 800.

прийом відвідувачів: понеділок, середа, п’ятниця з 09:00 до 15:00, вівторок — з 10:00 до 17:00.

Вроцлав

ul. Wierzbowa 5, 50−056.

телефони: (+ 48) 71 34 69 115, (+48) 71 34 69 100.

прийом відвідувачів: понеділок, вівторок, четвер з 09:00 до 15:00, середа — з 10:00 до 17:00.

Нагадаємо, з 1 березня у Польщі набули чинності нові норми закону щодо українських біженців. Відтепер вони мають сплачувати частину витрат на проживання у так званих колективних засобах розміщення (готелі, пансіонати, молодіжні гуртожитки тощо). Після 120 днів з моменту прибуття до Польщі вони мають покривати 50% витрат на своє перебування (проживання та харчування), але не більше 40 злотих на особу на добу.

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