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Події

Незатопленими залишаються всього кілька вулиць: лівий берег Херсонщини йде під воду

14:15 7 червня 2023
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У зв'язку з підривом росіянами Каховської ГЕС, ситуація на Херсонщині критична, особливо на тимчасово окупованій частині області.

Вода прибуває в Олешки. У місті майже не залишилося незатоплених вулиць.

Як повідомляє «Суспільне Херсон», незатопленими залишаються кілька вулиць, але ситуація стрімко змінюється.

«Шляхів евакуації практично немає, окупаційна влада самоусунулась від цих обов’язків», — йдеться у повідомленні.

У тимчасово окупованій Голій Пристані вода продовжує прибувати. В деяких місцях піднялась до 3,5 метрів. Багато хто з місцевих жителів ночував на дахах будинків.

Також частково підтоплені або затоплені Кринки, Козачі Лагері, Підстепне, Піщанка, Праві і Ліві Солонці, Праві та Ліві Саги. Інформація про загиблих та поранених поки не надходила.

Нагадаємо, 6 червня, російські загарбники підірвали дамбу Каховської ГЕС. Через неконтрольований скид води є загроза затоплення низки населених пунктів. Станом на ранок середи, 7 червня, люди на контрольованому росіянами лівому березі Дніпра все ще заблоковані на горищах та верхніх поверхах своїх будинків. Хтось намагається самотужки евакуюватися, хтось перечекати.

Фото: Суспільне Херсон

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