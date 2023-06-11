Не бажав ставати батьком: чоловік задушив скотчем подругу, яка стверджувала, що вагітна від нього

У Запорізькій області будуть судити мешканця Василівського району за умисне вбивство вагітної жінки.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.



Розслідуванням встановлено, що після повномасштабного вторгнення рф на тимчасово окупованій території одного з сіл Василівського району між раніше судимим 23-річним молодиком та його 19-річною знайомою виникла сварка.

Чоловік задушив дівчину, а її тіло засипав сміттям.

«Вагітна наполягала на батьківстві, що стало причиною позбавлення її життя. Під час конфлікту обвинувачений обмотав шию дівчини скотчем та стискав його руками доки остання не задихнулась.

З метою приховати злочин тіло померлої засипав сміттям на території домоволодіння, де виконував ремонтні роботи», — йдеться у повідомленні.

Як повідомляли «ФАКТИ», на Київщині підозру оголосили чоловіку, який зарізав свою доньку та намагався позбавити життя сина.

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