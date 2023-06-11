Сім’я повернулась в Україну: як зарахувати дитину до школи

Все більше українських біженців повертається з-за кордону в Україну, багато хто з них разом з дітьми шкільного віку.

В цьому випадку обов'язково виникне питання про зарахування дитини до школи. Дитину можуть зарахувати у ту ж школи, де вона навчалась раніше, або ж до будь-якої іншої на вибір її батьків, чи опікунів, повідомили у Міністерстві освіти й науки України.

Результати навчання за кордоном зараховуються:

- на підставі довідки, яка містить результати навчання;

- у разі відсутності довідки — дитина може скласти річне оцінювання з усіх предметів до початку або впродовж навчального року.

Які документи підтверджують завершення навчання:

- у разі здобуття базової чи повної освіти за кордоном, дитина отримує документи, що визнаються законодавством України;

- у разі навчання в ліцензованому українському закладі освіти, дитина отримує свідоцтво про здобуття певного рівня загальної середньої освіти єдиного державного зразка України;

- у разі відсутності документа про здобуття освіти, дитина може скласти підсумкове річне оцінювання в одному з українських закладів освіти екстерном і отримати документ про освіту українського зразка.

Якщо дитина вивчала інтегровані предмети за кордоном (наприклад, в школі замість фізики та хімії викладали загальний предмет science), то в Україні їх зарахують у випадку, якщо в довідці буде перелік тем, які дитина вивчала. Якщо ні, тоді дитина складе оцінювання з цих предметів.

Серед предметів, які потрібно буде перездавати (зазвичай, їх немає у школі за кордоном) — українська мова, українська література, історія України, географія України.

Нагадаємо, через війну в Україні у 2022 та 2023 роках замість ЗНО запровадили альтернативний варіант оцінювання знань випускників — національний мультипредметний тест (НМТ). Цьогоріч реєстрація на НМТ розпочалась у квітні. Основна сесія тестування проходитиме у червні, а наприкінці місяця або на початку липня — додаткова. Взяти участь у ній зможуть вступники, які з поважних причин не пройшли тестування під час основної сесії.

24

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram