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Скоро Крим залишиться без води: розвідка Британії зробила невтішний висновок про підрив росією Каховської ГЕС

15:56 11 червня 2023
канал

Підрив росіянами Каховської ГЕС серйозно вплинув на основне джерело прісної води на окупованому Кримському півострові — Північно-Кримський канал.

Про це йдеться у новому звіті Міноборони Великої Британії.

Як відомо, Північно-Кримський канал забирає воду з Каховського водосховища, з водозабору, розташованого вище рівня дна водосховища.

«Рівень води у водосховищі, ймовірно, впав нижче рівня водозабору до 09 червня 2023 року, і вода незабаром перестане надходити до Криму» — йдеться в огляді.

Зокрема, це зменшить доступність прісної води на півдні Херсонської області та півночі Криму.

Попри це, у розвідці наголошують, що російська влада, ймовірно, задовольнить нагальні потреби населення у воді за допомогою водосховищ, нормування води, буріння нових свердловин і постачання бутильованої води з росії.

Станом на восьму годину ранку 11 червня рівень Каховського водосховища в районі Нікополя становить 9,35. За добу рівень води знизився на понад метр, а від моменту підриву на понад 7 метрів.

За інформацією Міндовкілля, рівень води на Каховському водосховищі продовжує знижуватися.

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