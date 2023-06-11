Через пожежі в Канаді в Нью-Йорку нічим дихати

Нью-Йорк тимчасово посів перше місце у світі серед великих міст за ступенем забруднення повітря (нагадаємо, у квітні 2020 року цей сумний рейтинг очолював Київ). Мешканці головного американського мегаполіса сподіваються, що це тимчасово. Протягом трьох останніх днів смог у Нью-Йорку нестерпний. Міська влада закликає людей по можливості перебувати лише у закритих приміщеннях. Статуя Свободи та інші знамениті на весь світ пам'ятники та споруди оповиті густим димом помаранчевого відтінку.

Статуя Свободи огорнута густим димом

Пов'язано це з рекордною кількістю масштабних пожеж у Канаді. Останнім часом там було зафіксовано понад 400 масштабних пожеж, причому приблизно половина з них вийшла з-під контролю. Ліси горять на площі 3,3 млн гектарів у Квебеку, Британській Колумбії, Альберті, Онтаріо, Новій Шотландії та на Північно-Західних територіях.

Президент США Джо Байден запропонував прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо «будь-яку додаткову допомогу». США вже направили туди щонайменше 600 пожежників, а також спецтехніку.

Зрозуміти занепокоєння Байдена нескладно. Якість повітря суттєво погіршилася не лише у Нью-Йорку, а й в інших американських містах, зокрема Вашингтоні та Філадельфії.

Мешканці північно-східної частини країни з нетерпінням чекають на зміну вітру. Метеорологи обіцяють, що це станеться за кілька днів. Але після цього смог піде у бік південних штатів. І тоді повітря помітно погіршиться в Північній та Південній Кароліні, Джорджії, Техасі та Оклахомі.

Байден підкреслив, що «в історії Канади має місце найгірший пожежонебезпечний сезон».

Тим часом мер Нью-Йорка Ерік Адамс заявив, що жителі цього міста ніколи не переживали нічого подібного. Він вважає ситуацію безпрецедентною.

У самій Канаді найгірша якість повітря в ці дні в Квебеку, Торонто та Оттаві.

Загалом понад 10 млн осіб у Північній Америці отримали попередження про небезпеку через таке сильне забруднення повітря.

Тим часом синоптики пророкують Європі цього літа смертоносну спеку. Якщо їхній прогноз виправдається, країни ЄС знову може накрити хвиля потужних лісових пожеж, як це було торік. Наприклад, пожежу-монстра у Франції було видно з космосу.

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