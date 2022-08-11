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Світ

На півдні Франції вирує пожежа-монстр: її видно з космосу

22:54 11 серпня 2022
Лісова пожежа у Жиронді

На південному заході Франції вирує гігантська лісова пожежа. Вогонь поглинув вже 7000 га лісу. Знищено декілька споруд. Евакуюватись довелося 10 тисячам місцевих жителів. Пожежа настільки велика, що її добре видно з космосу.

Боротьбу з «монстром», як називають пожежу французькими ЗМІ, ведуть понад тисячу пожежників. Французи самі не в змозі впоратися з лихом, тому президент країни Еммануель Макрон звернувся по допомогу до Євросоюзу. У четвер, 11 серпня, він повідомив, що у боротьбі з «чудовиськом» оперативно допоможуть Австрія, Німеччина, Греція, Польща та Румунія. «Європейська солідарність у дії!» — написав Макрон у Twitter.

Тим часом полум'я підбирається до міста Бордо. Пожежники стверджують, що ніколи не бачили нічого схожого. Гасінню пожежі заважають посуха та сильний вітер. У боротьбі з вогнем беруть участь літаки та вертольоти, але взяти «монстра» під контроль поки що не вдалося. У Жиронду (постраждалий від пожежі регіон) прибули прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн та міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен. Їм належить оцінити масштаби збитків.

Це літо стало найпосушливішим у Європі за всю історію спостережень. Як уже повідомляли «ФАКТИ», аномальна спека та лісові пожежі забрали понад тисячу життів у Португалії та Іспанії. Пересихають найбільші європейські річки — По в Італії, Рейн у Німеччині. Вогонь вирує і в інших країнах Європи.

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