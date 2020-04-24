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- 09:35 Киев снова возглавил рейтинг самых грязных городов мира: что сейчас происходит в столице
Киев снова возглавил рейтинг самых грязных городов мира: что сейчас происходит в столице
Продолжающиеся лесные пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне отчуждения способствовали тому, что Киев снова занял первое место в перечне самых загрязненных городов мира. Далее следуют индийский Дели и Кувейт.
Согласно данным IQAir, средний индекс загрязнения воздуха в столице — 155 при допустимой норме 50 единиц.
Наиболее загрязнен воздух в Соцгороде (159), на Воскресенке (152), Позняках (80−138), Соломенке (19−133), в Отрадном (135) и на Харьковском массиве (123).
Напомним, на прошлой неделе украинская столица неоднократно лидировала в антирейтинге самых грязных городов.
23 апреля директор Укргидрометцентра Николай Кульбида заявил, что воздух в столице перенасыщен концентрацией азота, серы и формальдегида, но подобное явление характерно для апреля и не представляет угрозы для людей.
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...