Розмиті дороги та пошкоджені мости: у Львівській області борються з наслідками негоди

На більшій частині України вже другий день поспіль складні погодні умови — сильний вітер, зливи, грози.

Негода підтопила населені пункти у Львівській області. Найважча ситуація у селищі Східниця.

Про це повідомив глава Львівської ОВА Максим Козицький.

Згідно його інформацією, у Східниці через активні зливи з берегів вийшла річка Східничанка. Рівень води піднявся на 1,5 метра, розмиті береги. У селищі затоплені 6 вулиць, 100 будинків, 10 готелів, 11 магазинів, 15 автомобілів, пошкоджені 5 місцевих мостів.

Частина населеного пункту залишилася без газу та водопостачання. Рятувальники евакуювали 45 людей, серед яких 8 дітей. Також пошкоджено три мости у сусідніх селах, тому до 16 населених пунктів немає проїзду.

У населених пунктах Підгородці та Урич Стрийського району підмило дорогу. З заповідника Тустань евакуювали 60 людей, серед них 44 дитини. Там проходив чемпіонат зі спортивного туризму.

За даними ОВА, жертв та постраждалих немає. Ситуація контрольована, рятувальні роботи тривають.

Як повідомляли «ФАКТИ», вчора Київ опинився під страшною зливою. Затопило багато вулиць, підземні переходи, будинки, магазини.

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