На Київ обрушилася злива: затопило не лише вулиці, а й магазини (фото, відео)

На столицю України, де синоптики прогнозували погіршення погоди, обрушилася велика злива. Затопило багато вулиць і навіть будинки, включаючи магазини.

Раніше в Київській міській державній адміністрації повідомили, що перед грозою та дощем у місті посилено працювали гідрослужби. Вони очищали дощоприймальні колодязі й решітки зливостоків у місцях можливих підтоплень.

«У разі значних опадів у проблемних місцях дорожники чергуватимуть зі спецтехнікою. Загалом підприємства „Київавтодору“ мають 91 одиницю спецтехніки і спецзасобів для ремонту й очистки системи зливової каналізації. У разі підтоплень проїжджої частині чи тротуарів звертайтесь до диспетчерської „Київавтодору“: 442 847 419. Фахівці нагадують: під час сильного вітру необхідно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поряд із ними автотранспорт. Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби „Київзеленбуду“: 442 724 018; 444 834 045; 443 835 859; 672 304 238; 949 282 859. Також при падінні дерев чи гілок можна викликати рятувальників: 101 або 444 303 713 (телефон КАРС). При травмуванні людей негайно телефонуйте 103», — повідомили в КМДА.

Сильна злива викликала ДТП на дорогах столиці.

Як писали «ФАКТИ», раніше народний синоптик Станіслав Щедрін стверджував, що перша десятиденка червня буде дощовою, з потужними грозами, сильними зливами, шквалами, градом, а у виняткових районах навіть можливі торнадо.

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