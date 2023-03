Взяли в заручники: у Москві заарештовано журналіста WSJ, який писав про пригожина. Американців закликали покинути рф

Лефортовський районний суд Москви заарештував журналіста The Wall Street Journal (WSJ) Евана Гершковича у справі про шпигунство. Засідання суду над громадянином США відбулося в закритому режимі. Адвоката Данила Бермана на нього не пустили. Запобіжний захід у вигляді взяття під варту обрано до 29 травня.

ФСБ стверджує, що Гершкович «здійснював збір відомостей, що становлять держтаємницю, про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу». Якщо журналіста визнають винним, а сумніватися вже не доводиться, він може бути позбавлений волі на строк від 10 до 20 років.

Гершковича затримали в Єкатеринбурзі. Російське видання «Вечерние ведомости» 29 березня написало, що, імовірно, силовики в цивільному біля ресторану Bukowski Grill на вулиці Карла Лібкнехта в центрі Єкатеринбурга, провели затримання. За словами очевидця, «коли затриманого вели, на його голову натягнули светр — так, що перехожим не було видно обличчя».

Із Єкатеринбурга Евана доправили до Москви. Представник МЗС росії Марія Захарова заявила: «Те, чим займався в Єкатеринбурзі співробітник американського видання The Wall Street Journal, не має відношення до журналістики».

Прессекретар президента росії Дмитро Пєсков підкреслив: «Мова йде не про підозри, його затримали на гарячому».

WSJ виступила із заявою. «The Wall Street Journal глибоко стурбована безпекою Гершковича. Він акредитований у МЗС рф, працює у складі московського бюро нашого видання, пише репортажі про росію… The Wall Street Journal рішуче заперечує твердження ФСБ і вимагає негайного звільнення нашого надійного і відданого репортера Евана Гершковича. Ми солідарні з Еваном і його сім'єю», — йдеться в заяві.

Міжнародна організація «Репортери без кордонів» (RSF) повідомила, що Гершкович розслідував діяльність приватної військової компанії «Вагнер». На думку організації, арешт журналіста виглядає як помста з боку господарів ПВК. І це викликає особливу тривогу.

Дійсно, справа Гершковича перебуває у провадженні центрального апарату ФСБ. Це перший американський журналіст, якого заарештували за звинуваченням у шпигунстві в росії з 1986 року.

Відомий російський адвокат Іван Павлов вважає, що Кремль подав сигнал для всіх іноземних журналістів — з росії пора їхати.

«Неписане правило не чіпати акредитованих іноземних журналістів перестало працювати», — підкреслив Павлов.

«Росія взяла в заручники людину, яка ліквідна з погляду всякого роду обмінів. Звільнення Гершковича залежатиме від переговорів. При цьому вирішуватися буде не тільки доля американського журналіста, а й тих людей, у звільненні яких буде зацікавлений путінський режим», — заявив адвокат.

Гершкович прожив у Москві шість років. Раніше він працював в AFP, The Moscow Times. Його матеріали публікувалися в The New York Times, Foreign Policy, Politico Europe. Останню статтю Евана The Wall Street Journal опублікувала 28 березня.

Держдепартамент США після арешту Гершковича випустив заяву, в якій закликав усіх американців, які проживають у росії або подорожують нею, негайно покинути країну.

Нагадаємо, в ISW вважають, що путін не в змозі вжити рішучих заходів для відновлення контролю над російським інформаційним простором.

64

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram