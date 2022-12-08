США довелося звільнити російського торговця смертю Віктора Бута, щоб повернути додому дворазову олімпійську чемпіонку Бріттні Грайнер

У четвер, 8 грудня, стало відомо, що Вашингтон і Москва здійснили обмін засудженими. Відому американську баскетболістку Бріттні Грайнер, яку у Росії посадили до в'язниці за статтею про контрабанду наркотиків, обміняли на скандально знаменитого російського торговця зброєю Віктора Бута.

Міністерство закордонних справ росії заявило, що обмін було зроблено у міжнародному аеропорту Абу-Дабі. Звідти Бут прилетів літаком до Москви. Грайнер також літаком вирушила додому до США.

«Кілька хвилин тому я розмовляв із Бріттні Грайнер. Вона у безпеці. Вона у літаку. Вона на шляху додому», — написав президент США Джо Байден у Twitter.

Уповноважена з прав людини у росії Тетяна Москалькова повідомила журналістам, що перед обміном Бут та Грайнер були помилувані. Без цього обміняти їх було неможливо.

Дворазова олімпійська чемпіонка Бріттні Грайнер виступала за уральський клуб УГМК. Контракт вона підписала ще до початку повномасштабної війни в Україні. У лютому 2022 року імениту спортсменку затримали у московському аеропорту Шереметьєво. Приводом стали картриджі для вейпу, які знайшли у її багажі. Вони містили марихуану.

Бріттні звинуватили у контрабанді наркотиків. Американка намагалася пояснити, що марихуану використовувала з медичною метою. Вона не мала намірів порушувати російські закони. Картриджі вона просто забула викласти перед поїздкою.

Пояснення Грайнер не справили враження на Хімкинський суд Московської області. Олімпійську чемпіонку визнали винною і 4 серпня засудили до дев'яти років колонії. Адвокати подали апеляцію, але Московський обласний суд залишив вирок чинним.

Навіть російські ЗМІ наголошували у своїх репортажах, що Грайнер отримала надто суворе покарання. Обурення американської влади у Кремлі навмисне ігнорували. Не допомогла і підтримка, яку Бріттні отримала з боку багатьох інших відомих спортсменів із різних країн світу.

Стало очевидним, що Москва з радістю скористалася цією нагодою, щоб отримати козир, який можна буде використати надалі, якщо виникне необхідність вести переговори з Вашингтоном.

Так і сталося. Адміністрація Байдена пообіцяла домогтися звільнення баскетболістки. Держсекретар США Ентоні Блінкен ще наприкінці липня говорив, що готовий обговорювати з росією питання обміну Грайнер, а також колишнього морського піхотинця Пола Уїлана, якого також засудили за надуманими звинуваченнями.

Американські ЗМІ вже влітку писали, що Вашингтон домовлятиметься про обмін Грайнер та Уілана на Віктора Бута. У Москві відразу розкритикували адміністрацію Байдена за те, що її представники зливають пресі інформацію про делікатні переговори.

Якщо Грайнер потрапила до колонії в Мордовії лише 19 листопада, Бут встиг посидіти в американській в'язниці пристойно. Колишнього офіцера радянських ВПС заарештували в Таїланді після операції Управління боротьби з наркотиками США (DEA). У 2010 році Вашингтон домігся його екстрадиції.

Віктор Бут

Як з'ясувалося, справа була зовсім не в наркотиках. Американський суд визнав росіянина винним у змові з метою вбивства американців та офіційних осіб США, доставлення зенітних ракет терористичної організації та пособництва їй. Зброю Віктор постачав до Південної Америки. Бута засудили до 25 років ув'язнення. Москва всіляко вимагала його звільнення. Схоже, у Кремлі дуже боялися, що Віктор Бут піде на угоду з американською владою задля пом'якшення вироку.

Бут став одним із найвідоміших торговців зброєю. Його прозвали «торговцем смертю». Його історія стала основою для голлівудського фільму «Збройовий барон», у якому головну роль відіграв Ніколас Кейдж.

На жаль, Вашингтону не вдалося домовитися з Москвою про обмін Бута на Грайнер та Вілана. Свободу здобула лише баскетболістка. Байден 8 грудня заявив, що й надалі добиватиметься повернення на батьківщину Пола Уїлана.

До речі, перед цим обмін ув'язненими між США та росією було проведено наприкінці квітня. Російського льотчика Костянтина Ярошенка, засудженого в Америці на 20 років, вдалося обміняти на американця Тревора Ріда. Рід отримав у росії дев'ять років колонії за бійку з поліціянтами.

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