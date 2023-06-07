Репресії в росії: під роздачу потрапили синій і жовтий кольори

Деякі місцеві російські силовики інтерпретують «драконівське російське законодавство» воєнного часу як заборону на публічне носіння синьо-жовтої символіки, оскільки це може свідчити про приховану підтримку України. Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

У щоденному зведенні розвідки повідомляється, що 9 травня працівник будинку престарілих був заарештований після того, як одягнув на роботу синьо-жовту куртку, а останніми днями у Волхові під Санкт-Петербургом солдати російської Національної гвардії заарештували 22-річного чоловіка за демонстрацію синьо-жовтого прапора Повітряно-космічних сил росії.

«Ці дії демонструють невпевненість параноїдальних російських чиновників у тому, що є і що може вважатися прийнятним у дедалі більш тоталітарній системі», — йдеться в повідомленні.

Критика арештів надійшла з несподіваного боку: від ультранаціоналістичної, провійськової Ліберально-демократичної партії росії, чий власний логотип має жовто-блакитні кольори.

Раніше «ФАКТИ» писали, що люди в росії стають моральними виродками: дипломат про тюремний срок батьку за антивоєнний малюнок доньки.

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