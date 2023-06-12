Познайомилися на зйомках серіалу «Циганка»: зірки Голлівуду Наомі Воттс і Біллі Крудап таємно одружилися

Зірки Голлівуду Наомі Воттс і Біллі Крудап одружилися. Вони зареєстрували свій шлюб у Нью-Йорку 9 червня. Наступного дня 54-річна Наомі повідомила новину в соцмережах. Потім з'явилися фотографії. Завдяки знімкам відомо, що Воттс була на церемонії одруження в красивій літній сукні від Oscar de la Renta за 7400 доларів.

Ніякої пишної весільної церемонії не було. Подію відсвяткували у вузькому колі друзів. На вечірці в ресторані були присутні відомий актор Марк Руффало з дружиною Санрайз і його колега Джош Гамільтон з дружиною Лілі.

Наомі Воттс і Біллі Крудап з гостями на весільній вечірці

Одним із перших молодят сердечно привітав актор і режисер Лев Шрайбер, з яким Наомі прожила 11 років. Після розставання 2016 року вони зберегли дружні стосунки заради своїх синів — 15-річного Олександра і 14-річного Семюела. 55-річний Шрайбер нині зустрічається з Тейлор Нісен.

Воттс і Крудап познайомилися 2017 року на зйомках серіалу «Циганка» стримінгової компанії Netflix. Через деякий час між ними зав'язався роман.

Наомі двічі номінувалася на премію «Оскар» — за ролі у фільмах «21 грам» і «Неможливе». Зірковий статус акторці принесли культові картини «Малхолланд Драйв», «Дзвінок», «Кінг-Конг» (2005 рік).

Біллі Крудап завоював популярність завдяки фільмам «Сплячі», «Майже знаменитий», «У центрі уваги», а також серіалу «Ранкове шоу», в якому він знімається разом з Дженніфер Еністон і Різ Візерспун.

У Біллі були тривалі стосунки з актрисами Мері-Луїз Паркер і Клер Дейнс. Паркер народила від нього сина 2003 року.

Для 54-річного Крудапа це перший офіційний шлюб.

Раніше «ФАКТИ» писали, що у Франції відбулося святкування весілля американської моделі Софії Річі.

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