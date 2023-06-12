Мессі затримали в аеропорту Пекіна: що сталося

Чемпіони світу з футболу збірна Аргентини зіткнулася з проблемами по приїзду до Китаю, де «альбі-селесте» проведуть 15 червня товариський матч з Австралією.

Вже в аеропорту Пекіна правоохоронці затримали лідера аргентинців Ліонеля Мессі. Справа в тому, що Лео приїхав до Піднебесної не з аргентинським, а з іспанським паспортом, а в ньому не виявилося необхідної візи. Втім, затримали семиразового володаря «Золотого м'яча» ненадовго — міграційна служба оперативно вирішила всі питання та за півгодини зіркового футболіста відпустили.

Мессі затримали в аеропорту Пекіна на півгодини

Проте на цьому проблеми для аргентинців не закінчилися. Підопічні Ліонеля Скалоні планували провести тренування в одному зі спортивних центрів Пекіна, але нав'язливі фанати Мессі та компанії зібралися біля готелю та не дозволили аргентинським гравцям залишити його. У результаті тренувальне заняття довелося скасувати. Якщо так піде і далі, то до команди доведеться приставити воєнізовану охорону, або футболісти виявляться фактично в'язнями в готелі на кілька днів до самого поєдинку.

Додамо, що окрім матчу з Австралією у збірної Аргентини запланований ще один поєдинок — 19 червня «альбі-селесте» зіграють у Джакарті з Індонезією.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Мессі відмовився від 1,5 мільярда євро та став одноклубником футболіста збірної України.

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