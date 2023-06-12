У зубах вставлені монетки: у Польщі виявили масове поховання людей, яких вважали вампірами

У Польщі заявили про похмуру знахідку. Під час дорожніх робіт у сільській гміні Люзино виявили масове поховання «вампірів» або «нежиті». У загальних і окремих могилах лежали останки щонайменше 450 осіб. Черепи знайдених скелетів були відокремлені від тулуба і поміщені між ногами. У зубах вставлені монетки.

Археолог Мацей Стромскі заявив журналістам, що так робили аж до XIX століття, коли небіжчика підозрювали в тому, що він вампір. Якщо після смерті людини в її сім'ї або просто в селі починали вмирати інші люди, могилу розкопували, голову небіжчика відокремлювали і поміщали між ногами. Вважалося, що після цього він не зможе повстати і смоктати кров із живих.

Крім цього, використовувався й інший метод боротьби з нежиттю. На скелет клали (або прив'язували до кінцівок) важкі камені. Археолог наголосив, що приблизно в 30% знайдених поховань «вампірів» скелети були придавлені камінням.

Подібні поховання знаходили в Польщі, а також інших європейських країнах і раніше, але знахідка в Люзино вражає своєю масовістю. Мабуть, у тутешніх краях люди особливо боялися вампірів.

Раніше «ФАКТИ» писали, що американка Люсі Стаді стверджує, що її батько вбив щонайменше 70 жінок.

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