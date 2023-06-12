УАФ вдалося отримати одного з найуспішніших українських тренерів сучасності: Дем’яненко про Реброва

Незважаючи на безліч скептичних заяв, спроб критики Української асоціації футболу та її керівництва, сьогодні наша збірна з футболу отримала одного з найуспішніших українських тренерів сучасності. Про це в коментарі «ФАКТАМ» напередодні першого матчу збірної на чолі з Ребровим розповів український футбольний тренер, перший віце-президент УАФ Анатолій Дем'яненко.

- Було ж багато скептиків. Писали різні вкидання щодо призначення Реброва. Писали, що немає домовленостей ставлячи під необґрунтовані сумніви слова керівника Будинку футболу Андрія Павелка. Але пошук хорошого тренера це завжди складний процес комунікації. Є маса чинників, які ніхто і ніколи не буде виносити в публічну площину, особливості контрактів, завдання і ступінь за них відповідальності, — сказав Дем'яненко.

За його словами, реально було виконано велику роботу.

- Тепер же у перемоги, як завжди, багато батьків. Але головне не це. Головне, що наша національна команда отримала свого постійного наставника, одного з найуспішніших українських тренерів сучасності, — додав він.

Знаменитий футболіст побажав удачі на новому місці Реброву.

- Я бажаю Сергію Станіславовичу плідної роботи на результат, бажаю зуміти показати все, на що він здатен. Бажаю перемог нашій команді.

З боку УАФ, ми, як і колись, завжди будемо підтримувати тренера і команду, — додав він.

Він зазначив, що зараз складний час для футболу.

- Небачено складний. Але саме завдяки тим, хто любить цю гру, вона і сьогодні продовжує об'єднувати і заряджати патріотизмом нашу країну, — сказав він.

Нагадаємо, сьогодні Україна зіграє товариський матч із Німеччиною. Як розповів президент УАФ Андрій Павелко, кошти, зібрані з продажу квитків, будуть спрямовані на підтримку України.

Цей матч відвідають 1000 дітей та молодих людей, які є біженцями з України. Майже всі 35000 квитків на гру розпродані.

Раніше «ФАКТИ» писали, що футболісти збірної України стали віце-чемпіонами світу з сокки.

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