Сергій Ребров став офіційно головним тренером збірної України: відео пресконференції

У вівторок, 7 червня, у столичному Будинку футболу була організована пресконференція та презентація нового головного тренера національної збірної України.

Ним, як і очікувалося, став 49-річний Сергій Ребров, у якого добіг кінця контракт з «Аль-Айном» з ОАЕ.

«По-перше, хочу подякувати ЗСУ за те, що зберігають нашу Незалежність, що дають нам можливість спілкуватися про футбол, проводити наш чемпіонат України. Я сам особисто і всі українці надалі допомагатимемо ЗСУ та нашим людям, які постраждали від рашистської агресії. Дуже радий повернутися до України, і моя сім'я теж повертається. Я дуже радий, що дружина так сприйняла моє рішення», — наголосив Сергій Станіславович після свого представлення.

До штабу фахівця вже увійшли іспанці Вісенте Гомес, Альберто Босх та Унаї Мельгоса, з якими Сергій Станіславович працював раніше, тренер-аналітик Гліб Платов, а також тренер воротарів Рустам Худжамов.

Менш ніж за тиждень, 12 червня, Ребров дебютує в якості головного тренера збірної України в товариському поєдинку з Німеччиною, який пройде у Бремені. Після цього на «жовто-синіх» очікують два офіційні матчі в рамках відбору на Євро-2024 — виїзний з Північною Македонією (16 червня) та номінально домашній у словацькій Трнаві проти Мальти (19 червня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина Реброва з ностальгією показала будинок пари під Києвом.

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