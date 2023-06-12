«Алігатор» долітався: захисники України знищили дорогий російський ударний вертоліт Ка-52

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Вони надалі ігнорують закони та звичаї війни, використовують тактику терору, завдають ударів, здійснюють обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

«Протягом доби противник завдав 2 ракетних ударів крилатими ракетами морського базування „Калібр“ по житлових будинках на Харківщині. Крім того, загалом, завдав 17 авіаційних ударів та здійснив близько 22 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. Зокрема, внаслідок обстрілу Білопілля Сумської області та Шевченкового на Харківщині знищені житлові приватні будинки та інша цивільна інфраструктура. Також російські терористи скинули на місто Оріхів Запорізької області 3 керовані авіабомби, загинула одна цивільна людина, зруйновано приватні будинки», — йдеться у повідомленні.

Так, противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось 23 бойових зіткнення. На Куп’янському напрямку противник завдав авіаударів в районах Мілового і Кислівки Харківської області та Новоселівського на Луганщині. На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого. На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Білої Гори Донецької області. На Авдіївському напрямку противник проводив наступальні дії у напрямку Авдіївки, успіху не мав. На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі 14 ворожих атак в районі міста Мар’їнка. На Шахтарському напрямку ворог проводив безуспішні наступальні дії у напрямку Благодатного. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару в районі Оріхова Запорізької області.

«У той же час, російські окупанти продовжують використовувати цивільну інфраструктуру для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям. Так, в населеному пункті Містки Луганської області, на території місцевої школи, загарбники облаштували польовий шпиталь, де на лікуванні перебувають понад 100 окупантів. На тлі успішних бойових дій Сил оборони України та через значні втрати противника в живій силі, на тимчасово окупованих територіях Луганської області збільшились випадки дезертирства в штурмових підрозділах „шторм-z“ російських окупаційних військ, які все частіше самовільно залишають бойові позиції. Також відзначено дезертирство близько 25 російських окупантів в Маріуполі та Новоазовську через неофіційне припинення відпусток, які були обіцяні окупантам російським військовим керівництвом. В затопленій Голій Пристані Херсонської області російські окупанти дозволяють евакуацію громадян України тільки після отримання хабаря. При цьому знищують паспорти та свідоцтва про народження та інші документи українського зразка. Місцевих мешканців переселяють до тимчасово окупованого українського Криму та Краснодару російської федерації», — повідомили в Генштабі.

Там додали, що авіація сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також захисниками України було знищено ворожий гелікоптер Ка-52 (відомий як «Алігатор») та БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10». Українські підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 2 зенітно-ракетних комплекси, район зосередження особового складу противника та 3 його артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.

Як писали «ФАКТИ», підірвавши греблю Каховської ГЕС, російські окупанти не лише залишили у небезпеці мешканців підконтрольного їм лівобережжя Херсонщини, але й відкривають вогонь на ураження по тих, хто намагається врятуватися самотужки.

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