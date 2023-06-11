Окупанти вдарили по Харківщині дронами: на підприємстві виникла пожежа

Росіяни майже щодня обстрілюють Харківську область. Так, в ніч на неділю, 11 червня, російські окупанти завдали ударів трьома БПЛА Shahed по Богодухівському району.

Влучання прийшлося по території цивільного підприємства, внаслідок чого виникла пожежа, повідомив у Telegram голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.



За його словами, також під прицілом ворога опинився Куп'янський та Чугуївський райони.

Зокрема, у Куп'янському районі росіяни двічі обстріляли магістральний аміакопровід.

«Витоку аміаку та загрози для цивільного населення немає», — запевнив Синєгубов.

Під обстрілами також минулої доби опинилося селище Курилівка Куп'янського району. Там пошкоджено будинок. На щастя, там також обійшлося без поранених.

Крім того, внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено 3 приватні житлові будинки та господарчі споруди. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо вночі 5 червня пролунала серія потужних вибухів у Харкові. «Прильоти» були в обласному центрі та Слобідському районі. Влучання зафіксували на автомобільній парковці біля аеропорту та на вулиці Римарська у центрі міста. Крім того, 4 червня російські окупанти вдарили ракетами С-300 по Харкову та Чугуєву.

А сьогодні вночі російські терористи дронами-камікадзе атакували Дніпропетровську область. Також окупанти били по області й з важкої артилерії. Під обстріл потрапила Марганецька громада Нікопольського району.

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