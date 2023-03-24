Більше десяти авіабомб та «Шахеди»: ворог вночі атакував Україну, є «прильоти»

У ніч проти п`ятниці, 24 березня, ворог у черговий раз атакував Україну з повітря — рашисти задіяли ударні безпілотники «Shahed-136/131» та керовані авіаційні бомби.

Як повідомляють у Повітряних силах ЗСУ, баражуючі боєприпаси запускалися з північно-східного напрямку.

«Тактична авіація ворога була піднята із двох російських аеродромів: „Морозовськ“ та „Ахтубінськ“. Десять винищувачів Су-35 здійснили пуски 11 керованих авіабомб та однієї ракети Х-31П по Сумській області. „Шахеди“ атакували Кривий Ріг та Сумщину», — йдеться у повідомленні.

Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкуо повідомляв, що один ворожий БПЛА був збитий, але було влучання 5 дронів. На щастя, обійшлося без втрат.

«Для ліквідації наслідків ворожих ударів були задіяні всі оперативні та екстрені служби. Вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи у місті працюють стабільно», — зазначав він та попереджав місцевих мешканців про планові вибухові роботи в Інгулецькому районі об 11:00: «Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає».

Повідомляється й про обстріли на Сумщині, де вночі росіяни застосували різні види озброєння по території Білопільської, Ворожбянської, Річківської та Миколаївської селищної громад.

«Масовано обстріляно місто Білопілля: здійснено авіаційний удар, обстріл з РСЗВ „Град“ (80 „прильотів“) та із ствольної артилерії (20 „прильотів“). Загинули дві особи, поранено 9 осіб. Зруйновано адміністративну будівлю, будівлю школи, житловий будинок; пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, гуртожиток. По місту Ворожба здійснено обстріл з РСЗВ внаслідок якого пошкоджено житловий будинок та господарчу споруду. Травмовано одну людину. По селу Вири здійснено авіаційний удар та удар дроном-камікадзе. Внаслідок удару пошкоджено дитячий садок, адміністративну будівлю. Зруйновано будівлю школи. По селу Річки здійснено артилерійський обстріл. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки, адміністративну будівлю та будівлю гімназії. У Миколаївській селищній громаді завдано авіаудар по агрофірмі — пошкоджено виробничі приміщення та сільськогосподарська техніка», — йдеться у повідомленні Сумської ОВА.

Нагадаємо, днями під вогнем ворога опинилося Запоріжжя, де ворожі ракети поцілили у дві дев`ятиповерхівки — більше 20 людей ушпиталили, одна постраждала померла у лікарні.

Ілюстративне фото зі сторінки командування Повітряними силами ЗСУ у соцмережах

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