Росія у вогні: у Краснодарі палає нафтобаза

Після масштабного «загоряння» на заводі у Ростові-на-Дону вранці 13 червня сталася потужна пожежа у Краснодарському краї — на нафтобазі в районі Яблонівського мосту.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що чорний густий стовп диму внаслідок пожежі можна побачити на відстані кілька кілометрів.

На місці працюють працівники МНС. За словами представників місцевої влади, вогонь охопив площу в 20 квадратних метрів. Пожежу вже локалізовано.

Повідомляється, що горить колона для переробки дизельного палива.

У мережі публікують все нові відео пожежі.

Нагадаємо, раніше під москвою впав «український» безпілотник з вибухівкою, уламки «невідомого об'єкта» виявили й у Калузькій області просто на міжнародній трасі з красномовною назвою «Україна».

Фото з соцмереж

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