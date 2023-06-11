Трусилися вікна і сильно диміло: на заводі ростсельмаш в Ростові-на-Дону сталася «бавовна»

У російському Ростові-на-Дону, де агітують студентів з Африки воювати в Україні, у неділю, 11 червня, спалахнула масштабна пожежа. За попередніми даними, горить місцевий гігант «Ростсельмаш» (розташований по вул. Менжинського, 2).

Їдкий дим можна побачити за сотні метрів від місця загорання.

Фото очевидців

Офіційна версія говорить про загорання «кількох» покришок, однак і в самому МНС рф констатують, що пожежа охопила площу у 80 квадратних метрів.

У місцевих пабліках іронізують, мовляв, покришки загорілися після прильоту туди невідомого дрона.

Додамо, що «Ростсельмаш» — це один з найбільших заводів у рф з виробництва сільськогосподарської техніки, втім, не виключено, що і його долучено до відновлення пошкодженої під час боїв в Україні військової техніки.

Нагадаємо, раніше «невідомі» безпілотники бачили в Курській і Калузькій областях росії, яка вже більше року веде широкомасштабну війну в Україні. А в іншій прикордонній — Білгородській області — активізувалися бійці РДК та легіону «Свобода Росії» .

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