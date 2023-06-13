Вілли, квартири та понад 4 мільярди євро: хто претендує на спадок Сільвіо Берлусконі

Італійські ЗМІ намагаються оцінити спадок Сільвіо Берлусконі. Як уже повідомляли «ФАКТИ», колишній прем'єр-міністр Італії, скандально відомий бізнесмен і політик помер 12 червня в одній із міланських лікарень після тривалої хвороби. Протягом тривалого часу Берлусконі вважали найбагатшою людиною в країні.

Його нинішній капітал, стверджує Corriere della Sera, становить щонайменше 4 млрд євро. За даними газети, Сільвіо належав 61% акцій медіагрупи Fininvest, яку він заснував 1978 року. Акції цієї компанії, на думку експертів, приносили йому близько 170 тисяч євро на день.

Крім того, Берлусконі належали дорогі вілли по всій країні, квартири в Мілані та Римі, інші цінні об'єкти нерухомості. Згідно з документами, він також був власником вітрильника Principessa Vai Via, трьох літаків і вертольота.

Кому і що заповів Берлусконі, поки ніхто точно сказати не може. Його прямими спадкоємцями є п'ятеро дітей — 56-річна Марина, 53-річний П'єрсильвіо, 38-річна Барбара, 36-річна Елеонора і 34-річний Луїджі. У кожного з них є власна частка в бізнес-імперії батька. Вона офіційно називається Media For Europe (MFE).

Можуть претендувати на частину спадщини й колишні дружини мільярдера. Його першою дружиною 1965 року стала Карла Ельвіра Делль'Ольо. Вона народила бізнесменові Марину і П'єрсильвіо. У 1985 році подружжя офіційно розлучилося. Причиною став роман Сільвіо з актрисою Веронікою Ларіо. Берлусконі захопився нею в 1980 році.

Після розлучення з дружиною він ще кілька років не хотів одружуватися вдруге, але Ларіо домоглася свого в грудні 1990 року. Вероніка народила трьох дітей. Довгий час вона заплющувала очі на любовні інтрижки чоловіка, але зрештою її терпець увірвався. Берлусконі вибирав собі в коханки з кожним разом красунь все молодших і молодших. Дружина подала на розлучення. Воно вийшло скандальним. Свідоцтво про розірвання шлюбу було видано в лютому 2014 року. Спочатку Вероніка домоглася аліментів у розмірі 3 млн євро на місяць. Сільвіо через суд домагався їх зменшення вдвічі. Він виграв тяжбу в серпні 2019 року.

Примітно, що скандальні розлучення і судові процеси практично не вплинули на стосунки між Берлусконі та його дітьми.

У 2011 році коханкою Берлусконі стала 28-річна модель Франческа Паскале. Він був так захоплений нею, що прагнув якомога швидше отримати розлучення. Можливо, тому Сільвіо погодився на величезні аліменти. Франческу стали називати його нареченою. Було оголошено, що пара зіграє весілля в червні 2014 року. Навіть називалося місце — містечко Лакко Амено на острові Іскья. Але церемонія в підсумку не відбулася.

Коли Берлусконі розлучився з Паскале, точно сказати не можна. Лише 5 березня 2020 року пресслужба партії «Вперед, Італіє!» офіційно оголосила про розрив Сильвіо і Франчески. Підстави для цього були вагомі — у лідера партії почався роман із 30-річною Мартою Фашиною. Вона була обрана депутатом парламенту 2018 року від партії Берлусконі. 21 березня 2022 року пара зіграла «символічне весілля». Хоча шлюб не був офіційно укладений, Сільвіо публічно став називати Марту своєю дружиною. Є підстави вважати, то Фашина точно отримає частину спадщини.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про те, що Берлусконі спровокував гучний скандал, розповівши про свої стосунки з путіним: приємні листи, горілка і вино.

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