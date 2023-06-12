У понеділок, 12 червня, у лікарні в Мілані на 87-му році життя помер колишній прем'єр-міністр Італії, лідер партії «Вперед, Італія!» Сільвіо Берлусконі.

Навесні у одіозного та дуже впливового політика було виявлено серйозне захворювання крові. При цьому він також страждав на пневмонію. За даними італійських ЗМІ, Берлусконі призначили хіміотерапію через лейкемію. Останні місяці життя він провів у лікарні.

До цього Берлусконі мав інші серйозні проблеми зі здоров'ям. У червні 2016 року він переніс операцію на серці. Навесні 2019 року опинився у лікарні у зв'язку із гострою нирковою колікою. У 2021−2023 роках Берлусконі кілька разів опинявся в лікарні з різних причин.

Сільвіо Берлусконі народився 29 вересня 1936 року в Мілані в католицькій сім'ї. У 1954 році він випустився з католицького ліцею і вступив на юридичний факультет Міланського університету, який закінчив з відзнакою в 1961 році. На той час Сільвіо вже кілька років займався підприємництвом.

Здобувши університетський диплом, Берлусконі працював у будівельній фірмі, торгував нерухомістю, заснував власну будівельну компанію. Його бізнес успішно розвивався, що дозволило Сільвіо купувати газети, телеканали та футбольні клуби. Він став впливовим медіа-магнатом, чиї ділові інтереси поширювалися на ринок реклами, кінопрокату та професійного спорту.

Берлусконі став мільярдером і тривалий час вважався найбагатшою людиною в Італії. У віці 57 років він розпочав політичну кар'єру. 1994 року заснував рух «Вперед, Італія!», що дозволило йому того ж року вперше посісти посаду прем'єр-міністра. Щоправда, очолював він тоді уряд Італії менш як рік. 2001 року його партія знову перемогла на виборах, і Берлусконі став прем'єром на п'ять років. Після недовгої перерви він знову очолив уряд у 2008−2011 роках.

Ще до приходу в політику ім'я Сільвіо Берлусконі пов'язували із сицилійською мафією. Подібні звинувачення звучали й згодом, але довести нічого не вдалося. Його звинувачували у фривольній поведінці, гедонізмі та розбещеності, що не личить політику та громадському діячеві. Берлусконі також звинувачували в участі в оргіях, зокрема з неповнолітніми дівчатами. Він був визнаний винним і в ухиленні від сплати податків, але, у зв'язку з похилим віком, станом здоров'я і завдяки широким зв'язкам, у в'язницю так і не сів.

Як писали «ФАКТИ», Берлусконі входив до групи італійських політиків, яких називають «друзями путіна» через певні симпатії до президента рф.

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