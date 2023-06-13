Триразовий переможець Ліги чемпіонів удруге став батьком: зворушливі фото

Футболіст мадридського «Реала» та збірної Австрії Давид Алаба, який став у складі «вершкових» клубним чемпіоном світу, вдруге став батьком.

30-річний захисник та його 28-річна дружина Шалімар Хеппнер уже виховують 4-річного сина Сіона, стать же новонародженої дитини пара поки не розголошує.

«Ласкаво просимо в цей світ, наша дитинка. Ми вже любимо тебе дуже сильно», — написала Шалімар на своїй сторінці у Instagram, прикріпивши милі фото з малюком.

Примітно, що першим про поповнення в родині триразового переможця Ліги чемпіонів проговорився… партнер Давида по збірній Марко Арнаутович. Спілкуючись із прес-службою Австрійського футбольного союзу, Марко сказав: «Я дещо знаю, але не знаю, чи можна мені говорити це зараз». Щоправда, за кілька секунд випалив: «Так, у нього народилася дитина!«

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Зінченко вдруге стане батьком.

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