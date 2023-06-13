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П'ятиразового олімпійського чемпіона вкусила гадюка: титулований спортсмен відреагував із гумором

13:02 13 червня 2023
Йоханнес Бе

Легендарний норвезький біатлоніст Йоханнес Бе, який незабаром удруге стане батьком, потрапив у неприємну ситуацію у своєму будинку у Конгсвінгері.

Копирсаючись у саду, п'ятиразовий олімпійський чемпіон та 17-разовий чемпіон світу був атакований гадюкою. Щоправда, сам Йоханнес це помітив не одразу.

«Коли я зайшов до будинку, то побачив, що з ноги тече невеликим струмком кров. А потім я помітив два проколи на литковому м'язі. Зіставивши все, звернувся до травмпункту, де був у безпеці та під наглядом. Сподіватимемося, що цей черв'як наділить мене такими ж магічними надздібностями, які павук дав Спайдермену», — пожартував Бе в інтерв'ю місцевому виданню NRK.

Зазначимо, що це вже не перша неприємність, в яку потрапляє Йоханнес після завершення сезону 2022/2023, в якому він виграв 19 гонок та фактично без боротьби завоював великий кришталевий глобус. Кілька місяців тому біатлоніст упав у власному підвалі, де у нього обладнано спортзал, впавши на роликових лижах із бігової доріжки — на щастя, обійшлося без серйозних травм.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська тенісистка Завацька розповіла про пережитий жах із павуком-мутантом, який її вкусив.

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