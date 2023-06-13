Було дві хвилі атак: в Повітряних силах прокоментували нову тактику ворога

Під час нічної атаки окупантів по мирних містах України спочатку було залучено 8 літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспію. Росіяни у першу хвилю запустили крилаті ракети Х-101/555.

Під ранок ворог знов здійснив пуски ракет — в небі тоді було помічено 3 бомбардувальники. Щоправда, цього разу лише одна ракета досягла території нашої держави.

«Я б не сказав, що це зміна тактики. Це черговий удар, черговий терористичний акт, який росіяни роблять, на жаль, регулярно», — зазначив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Такими діями, на його думку, росіяни хочуть виснажити нашу ППО.

Ігнат нагадав, що ворог на різних ділянках фронту дозовано використовує дешеві дрони-камікадзе, аби наша ППО витрачала на їхнє знищення дорогий боєкомплект.

Як повідомляли «ФАКТИ», вночі під час масованої атаки по Україні російські війська випустили по Кривому Рогу Дніпропетровської області 6 крилатих ракет. Одна з них влучила у багатоповерхівку. Наразі відомо про 6 загиблих та 25 поранених, з яких 10 важких та троє — вкрай важкі. Під завалами ще перебувають люди. Рятувальні роботи тривають.

Також, за даними Укренерго, вибуховою хвилею била пошкоджена Криворізька ТЕЦ. Без світла залишилися три міські шахти, в яких було заблоковано кілька десятків людей. Пізніше шахтарів врятували. Наразі у деяких районах Кривого Рогу немає світла.

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