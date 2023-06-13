«Викликає мурашки»: фіналіст «Холостячки» розкрив особисте життя

Популярний телеведучий, фіналіст романтичного реаліті «Холостячка» Максим Тарапата, якому приписують роман зі Златою Огнєвіч, зізнався, що за останній рік його життя повністю змінилося. Про це він розповів за лаштунками проекту «Блокпост шоу».

«До повномасштабного вторгнення я спілкувався та вів свої соцмережі російською, — каже Максим. — А у лютому минулого року стрімко перейшов на українську. Мені важливо було ідентифікувати себе. Ми маємо знати історію своєї країни, культуру, мову і просувати це. Для того, щоб перемогти у цій війні ми маємо дбати про себе, своє здоров’я, психічний та психологічний стан. Психіка людини потребує певних моментів розрядки. Ми не маємо забувати про щасливе життя, яке було до війни і прагнути до перемоги, прикладаючи максимум зусиль, щоб повернутися до нього. Інакше ми можемо забути, за що боремося».

Максим Тарапата закликає кожного українця шукати свою мотивацію продовжувати боротьбу та жити. Сам ведучий надихається своїм народом, його силою та незламністю. Адже ця війна змінила всіх, українці почали цінувати по-справжньому важливі речі.

«Особисто у мене змінилося все! — зізнався Тарапата. — Більшість почуттів загострилися, а особливо відчуття цінності моменту «саме зараз», відчуття рідних і близьких, коли вони живі та здорові поряд із тобою. Все це більше не відчувається як просто норма. І зараз, думаючи про ці речі, я просто вдячний, що все це у мене є. Усвідомлюючи це, трохи інакше ставишся до своїх рішень, до майбутнього і з більшою цінністю рухаєшся вперед.

Є інформація, що лівий берег Києва міг бути окупованим, це був один із планів. Оскільки я і моя родина живемо на лівому березі, я не можу не думати, як це було б для нашої сім’ї. Ці думки постійно викликають мурашки. І тепер з цим пов’язано все — кожна зустріч, прогулянка, вечеря з друзями і сім’єю. Тепер кожна спільна дія особлива".

В ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» Павло Зібров зізнався, що втратив за час великої війни.

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