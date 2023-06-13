В Польщі — брак робочої сили: які фахівці найбільше потрібні та на яку зарплату

У Польщі, де кількість населення збільшилась майже на 2 млн людей за рахунок українських біженців, виробництва стикаються з браком фахівців.

Найбільша нестача відчувається на тих підприємствах, де працювали українські чоловіки-заробітчани. Адже значна частина з них поїхала додому, щоб захищати країну.

Про це пише РБК-Україна.

У списку робітничих професій найбільший попит мають:

- електрик: зарплата може коливатися від 3 000 до 7 000 злотих на місяць;

- слюсар: від 2 800 до 6 000 злотих;

- муляр: від 2 700 до 5 700 злотих;

- столяр: від 2 700 до 5 000 злотих.

- зварювальник: від 2 800 до 6 200 злотих;

- механік: 2 800 до 6 800 злотих;

- водій вантажівки: від 2 900 до 5 800 злотих;

- сантехнік: від 2 800 до 6 000 злотих;

- фарбувальник: від 2 800 до 5 300 злотих.

Це усереднені зарплати, які можна отримати після всіх податків. Заробітні плати можуть різнитися залежно від регіону Польщі, досвіду працівника, його навичок, умов та годин праці.

Зазначимо, що з 1 січня 2023 року мінімальна зарплата з податками у Польщі становить 3490 злотих (29 665 гривень). «На руки» людина отримує мінімум 2709,48 злотих (23 030 гривень).

З липня 2023 року «мінімалка» без податків буде становити 2783,86 злотих.

Нагадаємо, у Польщі уряд прийняв рішення щодо збільшення розміру виплат на дітей. Це стосується також і українських біженців.

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