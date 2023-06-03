Краще з ними не зв’язуватись: названо ТОП-3 автомобілі, які найчастіше намагаються продати власники

Купуючи машину на вторинному ринку, автовласник намагається прорахувати всі ризики, щоб убезпечити себе на більш тривалий час від поломок та дорогих ремонтів.

Експерти, які вивчають автомобільний ринок, наперед знають, які машини будуть служити довгі роки, а які є менш надійними.

Вони назвалі три марки, від яких найчастіше позбавляються їхні власники, пише «Твоя МАШИНА».

Наприклад, Skoda Yeti. Хоч машина має привабливий зовнішній вигляд і знаходиться у топ-рейтингах продажу на вторинному ринку, вона також має серйозні проблеми, зокрема з корозією кузова, матеріалами в салоні та надійністю двигуна і трансмісії. Особливо постраждали автомобілі з роботизованими коробками передач.

Ще один приклад — Hyundai ix35. Цей автомобіль був популярним серед автолюбителів, але має проблеми з ненадійними двигунами. Навіть за умови використання якісного пального, їхній пробіг обмежений до 180−200 тисяч кілометрів. Також ця модель має проблеми з каталітичними нейтралізаторами.

Китайський автомобіль Great Wall Hover теж має багато позитивних рис, таких як потужний двигун, повний привід і класична рама. Проте власники стикаються з проблемами електроніки, корозією кузова та упередженнями щодо автомобілів з Китаю.

Загалом, вказані автомобілі мають свої проблеми, але також мають свої позитивні сторони. Важливо знати про ці проблеми при придбанні та експлуатації цих моделей.

Раніше «ФАКТИ» писали, які зараз найпопулярніші авто в Європі.

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