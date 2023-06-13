Окупанти в Криму брешуть про пересохлий канал та насоси, яких не існує

Після підриву окупантами Каховської ГЕС їхня пропаганда спочатку заявляла про відсутність проблем із водою для Криму, проте потім почала акцентувати увагу на наявних запасах. Підконтрольні агресору медіа транслювали заяву незаконного заступника голови держкомітету з водного господарства та меліорації Гурама Соболєва про «водну незалежність Криму» з упором на комплекс гідротехнічних споруд у селі Новоіванівка Нижньогірського району, зазначає Асоціація реінтеграції Криму.

«Вода, окрім каналу в Криму, справді є, та про невмілі, а часто смертельно небезпечні через недбалість спроби її видобутку окупантами, які супроводжують масове розкрадання федеральних засобів, відомо давно. Втім, нинішня звістка окупантів ставить хрест на їхніх багаторічних провокаціях щодо нібито водної блокади півострова, оскільки, як раптово виявляється, вода з каналу Криму не потрібна. Викручуватись у цій ситуації спробував злочинний Сергій Аксьонов, заявивши, що нібито установка насосів на річці Дніпро та подача води до 40 кубометрів за секунду до Північно-Кримського каналу дозволить… забезпечити повністю меліорацію і що нібито потрібен максимальний розбір у літній період до 90 кубометрів за секунду».

В асоціації додають, що насосами серед іншого подавалася вода в магістральну систему Каховського каналу та окупанти, захопивши цей об’єкт, запустити його у 2023 році так і не змогли.

«Звідки Аксьонов взяв свої цифри, невідомо і, тим більше, складно сказати, де окупанти планують знайти насосне обладнання. З 2021 року сталася серія скандалів після незаконних поставок до окупованого Криму, в обхід санкцій, набагато менш потужних насосів від „Сіменс“ та „Грундфос“. Також варто зазначити, що до окупації середньорічний стік каналу складав близько 380 кубометрів на секунду, з цього обсягу зазвичай до 80 кубометрів витрачалося на Херсонщині, а решта йшла до Криму. Таким чином, заявлений „головою Криму“ обсяг гіпотетично не покриває споживання сільського господарства самої Херсонської області, де, на відміну від Криму, для багатьох місцевостей альтернативи канальній воді дійсно немає».

Тим часом розвідка Британії зробила невтішний висновок про підрив росією Каховської ГЕС, зазначивши, що скоро Крим таки залишиться без води.

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