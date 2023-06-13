Шахраї випустили російськомовну пісню від імені ALEKSEEV

Популярний співак ALEKSEEV (Нікіта Алєксєєв), який присвятив щемливу пісню українським матерям, став жертвою шахраїв. Як припускає артист, це справа представників країна-терориста, яка краде не лише український інтелектуальний продукт, а й викрадає дітей, нищить мирних людей.

Нікіта розповів, що на офіційних стрімінгових платформах під іменем ALEKSEEV з’явилася російськомовна пісня, яку він не публікував.

«Зі мною сталася досить неприємна ситуація. Спроба дискредитувати мене з боку росіян. Справа така: декілька днів тому на всіх моїх офіційних сторінках стримінгових сервісів, з якими ми співпрацюємо, з'явилася пісня, яка мене не стосується. Невідомі мені люди поширюють трек під моїм сценічним ім'ям на моїх сторінках, але я до цього не причетний. Здогадатися, звідки вони, нескладно, тому що пісня російськомовна», — розповів артист.

Він каже, що це є порушенням авторських прав і буде боротися з порушниками у правовому полі. Над цим вже працюють юристи.

«Моє сценічне ім'я — це зареєстрована торгова марка. Подібні дії щодо його використання є незаконними, і ми будемо реагувати на них відповідно до чинного законодавства. Також мені зрозуміло, що люди, які скоїли цей злочин, не надто хвилюються щодо цього, тому що вони є громадянами країни, яка веде проти нас цю жорстоку війну. Ми давно звикли і знаємо, на що здатні представники цієї терористичної країни і скільки лиха вони наробили українцям, порушивши абсолютно всі міжнародні норми. Та ми все одно будемо боротися з цією несправедливістю», — підкреслив Алєксєєв.

Нагадаємо, артист від початку повномасштабного вторгнення відмовився від російськомовного репертуару та не пише пісні мовою країни-агресора.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що на Макса Барського під час концерту викликали поліцію через російськомовну пісню.

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