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До сліз: ALEKSEEV присвятив зворушливу пісню українським мамам, які рятують своїх дітей під час війни

15:39 1 червня 2022
ALEKSEEV

Популярний співак Нікіта Алексєєв (ALEKSEEV), який повернувся зі своєю дівчиною до Києва, випустив зворушливу пісню «Мама». Нову композицію він презентував в Ірпені, виступивши на площі міста в День захисту дітей. Свою роботу він присвятив усім українським матерям, яким довелося врятувати дітей від війни, закривати їх від ворожих куль і снарядів.

Кліп знімали у Києві. Також у відео увійшли кадри з українськими жінками та дітьми, переселенцями, які постраждали від російської агресії.

«Війна змінила плин часу. Сьогодні в багатьох наших дітей дорослі очі і вже ніколи вони не повернуться до свого віку. Кожна українська мама перетворює цю важку для сприйняття дійсність на дитячу казку, яка скоро закінчиться і, як завжди, наприкінці історії настане світло.
Мама є найпершим і найнадійнішим захистом для кожної дитини: шестирічного Влада з Бучі мама Марина захищає з небес і дякує йому щоразу, коли він приносить їжу на місце її поховання, тримісячна Кіра разом з мамою Валерією з Одеси так і залишилися нерозлучними навіки і вже там їм нічого не загрожує, а мільйони матерів рятують своїх дітей щодня в Україні або за її межами,» — прокоментував роботу ALEKSEEV.

Незабаром співак візьме участь у низці благодійних європейських акціях та концертах на підтримку України: у Празі, Лондоні, Вільнюсі та інших містах.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Світлана Тарабарова випустила зворушливу пісню «Бо ти моя Азовсталь».

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