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У момент зіткнення капітан був п'яний: в росії на річці Лєна зіткнулися танкери

18:18 13 червня 2023
танкери

У вівторок, 13 червня, в Іркутській області росії, звідки великі групи мобілізованих активно відправляли на війну в Україну, було введено режим надзвичайної ситуації.

На річці Лєна сталося зіткнення двох танкерів. ТР-900 «Єрофей Хабаров» перевозив 832 тонни бензину.

Увечері 12 червня судно врізалося в танкер ТР-901, який перебував на ремонті в порту.

Аварія сталася за 25 км від Кіренська. «Єрофей Хабаров» отримав пробоїну. Бензин опинився у річці.

Через розлив палива в Лєні «нижче за течією від селища Алєксєєвська до зони можливої надзвичайної ситуації може потрапити 11 населених пунктів району», йдеться в офіційній заяві головного управління Іркутської області МНС росії.

Наразі здійснюються спроби відкачати залишки бензину з пошкодженого танкера. Також ведеться збір палива, що розлилося.

Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв повідомив, що в річку могло вилитися кілька десятків тонн бензину. За його даними, йдеться щонайменше про 90 тонн АІ-92. Пляма вже дійшла до кількох населених пунктів.

Кобзєв закликав місцевих жителів не використовувати воду з річки для власних потреб та водопою сільськогосподарських тварин. Він також доручив організувати моніторинг якості води у річці.

За даними Східно-Сибірського транспортного прокурора Дениса Авдєєва, танкером «Єрофей Хабаров» керував помічник капітана. Сам капітан був у момент зіткнення п'яний. Порушено кримінальну справу.

Як повідомляли «ФАКТИ», росія використовує «тіньовий флот» для транспортування нафти до Індії, Китаю та Туреччини.

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